Погода в Донецке на день: 6 августа солнце будет редко показываться из-за облаков, без осадков

За последние 130 лет 6 сентября в Донецке максимальная температура воздуха составляла 34 градусов тепла, а минимальная – 3,5 градусов Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

С 21.00 5 сентября до 21.00 6 сентября на территории Донецкой Народной Республики будет облачно с редкими прояснениями. Рано утром возможны редкие осадки, а весь остальной день будет просто пасмурно.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет колебаться от 19 градусов тепла ночью и до 25 градусов днем. Ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных потоков – 5 – 13 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 6 сентября почитается память святого Евтихия. В прежние времена наши предки замечали, что обычно этот день тихий и безветренный. Если вдруг и случался дождь, то это указывает сухую осень, снежную зиму, которая скоро уступит дорогу весне.

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