Штаб «Севера» списал дезертиров как без вести пропавших во время пожара

Среди пострадавших также есть мирные жители. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

На днях в районе расположения 14-й и 25-й бригад ВСУ в Луганщине произошел сильный пожар из-за взрыва складов с боеприпасами. Воспользовавшись ситуацией штаб группировки «Север» решил записать к потерям двух военнослужащих, которые ранее дезертировали. Но на бумагах они теперь числятся как без вести пропавшие. Об этом сообщил на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

— Воспользовавшись пожарами в зоне ответственности 14-й и 25-й бригад, в штабе ОТГ "Север" с целью улучшения показателей воинской дисциплины принято решение оформить старшего сержанта Сурмай и солдата Андрияшина как пропавших без вести во время тушения пожаров, хотя ранее данные военнослужащие проходили по учету как самовольно оставившие места службы, — сообщил Мазейкин.

В пожаре, которым воспользовался штаб, тогда пострадало больше 50 военнослужащих. Они пытались самостоятельно потушить огонь. Также есть восемь пропавших без вести, шестеро из них погибли от взрывов боеприпасов, четверых удалось опознать.

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