Молодые художники ко Дню освобождения Донбасса 2020 будут рисовать портреты ветеранов на бульваре Пушкина

Художники соберутся на бульваре Пушкина к 14 часам дня Фото: Цесанна АНТОНЕНКО

Молодые художники из творческого проекта «Арт-Таран» 8 сентября ко Дню освобождения Донбасса соберутся в центре Донецка на бульваре Пушкина, чтобы нарисовать портреты участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

— Ближайшее мероприятие в рамках проекта «Арт-Таран» пройдет 8 сентября. Акция «Город Героев» приурочена ко Дню освобождения Донбасса. Она посвящена героям Великой Отечественной войны, которые жили на территории Донбасса. В этот день молодые художники на бульваре Пушкина в реальном времени будут рисовать портреты героев, — говорится в сообщении.

Добавим, что это не единственное мероприятие, которое назначено на 8 сентября. Ко Дню освобождения Донбасса администрация Донецка запланировала проведение массовых митингов, возложения цветов и акции. А в конце жителей и гостей столицы ждет масштабный концерт с приглашенной звездой из Российской Федерации – Григорием Лепсом.

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