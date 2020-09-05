В Донецке ветераны заложили капсулу времени, которую вскроют на 100-летие Великой Победы

Заложение капсулы времени от ветеранов Великой Отечественной войны прошло в рамках запланированных мероприятий по случаю празднования 77-й годовщины освобождения Донбасса. Фото: Донецкий республиканский краеведческий музей

Ветераны Великой Отечественной войны оставили послание для своих потомков. Его поместили в капсулу времени, которую предстоит открыть на столетие Великой Победы. До тех пор она будет храниться в республиканском краеведческом музее в Донецке. Об этом сообщили в министерстве информации ДНР.

— В капсулу помещены послания от 33-х ветеранов. Они написали письма к будущим поколениям, а также записали видеообращения. На капсуле обозначено, что вскрыть ее нужно 9 мая 2045 года – в 100-летний юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне, — говорится в сообщении.

Обычно капсулу времени закладывают в основание строящихся зданий, объектов инфраструктуры, памятников и других сооружений. Однако данное послание от ветеранов будет храниться в выставочном зале музея. Для него выделили место на витрине. Так что каждый посетитель сможет ее увидеть.

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