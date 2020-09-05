Воспитанницы Донецкой школы олимпийского резерва завоевали медали на чемпионате России

Первыми тренерами Ошурковой и Арчибасовой в Донецке были Красов В.Р. и Бережной В.И. соответственно. Фото: Официальный сайт ДНР

На чемпионате России по велоспорту две спортсменки, воспитанницы Донецкой республиканской школы олимпийского резерва, завоевали медали. Правда, выступали на соревнованиях они за сборную другого государства, а именно Республику Адыгея. Об этом сообщил корреспондент официального сайта ДНР со ссылкой на пресс-службу министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

— Призерами на чемпионате России по велоспорту стали воспитанницы из Донецкой Народной Республики. Елизавета Ошуркова из Донецка вновь завоевала золото на Чемпионате России по велоспорту на шоссе среди женщин, который проходил в Самаре. А Елизавета Арчибасова из Енакиево завоевала бронзовую медаль, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, девушки выступали в нескольких дисциплинах. На первых соревнованиях Елизавете Ошурковой нужно было преодолеть 27 километров и прийти первой к финишу. Девушка получила золотую медаль в индивидуальной гонке. Дистанция ей далась за 36 минут и 48 секунд. А уже в следующем испытании (смешанной эстафетной гонке на шоссе) завоевала бронзу.

Вместе с Ошурковой также выступала Елизавета Арчибасова. Спортсменка преодолела расстояние 48 километров за 58 минут и 23,079 секунд. Она завоевала бронзовую медаль.

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