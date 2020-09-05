Радикалы переоборудовали детский лагерь в Донбассе под склад для контрабанды

За последние две недели было задержано 11 военнослужащих ВСУ, причастных к контрабанде. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Разведка Республики обнаружила местоположения перевалочных складов для хранения контрабанды из зоны ООС, которые обустроили украинские боевики из радикальных бригад. Адреса четырех из них озвучил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

— Склады с похищенным оружием и боеприпасами, находящиеся под вооруженной охраной «Правого Сектора» и «Азова», также расположены в селе Юрьевка Мангушского района в бывшем детском оздоровительном лагере «Алые паруса», в Новгородовке на территории Машиностроительного завода, в Авдеевке по адресам: улица Молодежная, 15 и Соборная, 249», — сообщил Эдуард Басурин.

Также он замначальника УНМ добавил, что украинские спецслужбы установили, куда могли отправлять оружие и боеприпасы из зоны ООС. По их данным, были организованы тайники под Киевом, Харьковом и Житомиром. На данный момент Минобороны Украины и командование ВСУ планируют усилить наблюдение на пунктах пропуска в зоне ООС, а также в глубине страны.

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