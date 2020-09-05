«Мы едем за победой!»: Активисты из ДНР отправились на творческий фестиваль в Россию

С поездкой в Ростов-на-Дону ребятам помогли Денис Пушилин и «Российский союз молодежи». Фото: пресс-служба общественной организации "Молодая Республика"

Молодые люди из ДНР были приглашены для участия в 28-м Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна – весна Победы». Там ребята попробуют заполучить первые места в творческих конкурсах по нескольким направлениям: вокал, хореография, театральное мастерство, оригинальный жанр и видео.

— Мы едем в Россию за победой! Новыми эмоциями и навыками. Мы планируем зарядиться вдохновением «Российской студенческой весны» на год вперед. Здесь собрались 23 таланта, — поделилась руководитель проекта «Студенческая весна Донбасса», а также руководитель блока по организации проектов общественной организации «Молодая Республика» Яна Яковенко.

Сегодня, 5 сентября, активисты отправились на фестиваль. А перед отъездом пообещали укрепить позиции Республики на российской сцене и докажут, что здесь живет талантливая молодежь.

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