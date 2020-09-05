На позициях украинских силовиков под Ясиноватой произошел мощный взрыв

Минирование и инженерное оборудование позиций считаются нарушением допмер перемирия. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Разрыв мин и мощный взрыв произошли на позициях украинских силовиков под Ясиноватой. По данным наблюдателей из Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сгорел целый дот.

— В 11.50 зафиксировано возгорание сухой растительности, около 10 разрывов минно-взрывных заграждений и один мощный взрыв, в результате которого сгорел дот (вид фортификационного сооружения, долговременная огневая точка) на позициях ВФУ в районе поселка Верхнеторецкое, — говорится в сообщении.

Добавим, что в Донбассе все еще действуют дополнительные меры контроля перемирия. Одним из условий их выполнения является запрет вооруженным силам Украины, ДНР и ЛНР использовать вооружение, проводить минирование и дополнительное инженерное оборудование позиций. Но также документе прописан отдельный пункт «е», которым намерен воспользоваться Глава ДНР Денис Пушилин.

Как заявил сегодня лидер государства, он принял решение дать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям ВСУ. Но речь шла о позициях боевиков в районе населенного пункта под Горловкой. Украинские силовики должны покинуть позицию или будет открыт огонь.

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