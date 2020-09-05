Донецкий приют ПИФ проведет день открытых дверей

В ПИФ тяжелая финансовая ситуация. Денег не хватает даже на покупку еды. Фото: приют ПИФ

Донецкий приют для животных ПИФ 6 сентября проведет день открытых дверей. Каждый желающий может прийти и погулять с собачками, сделать им прически и просто с пользой провести выходной. Об этом рассказали сотрудники приюта в социальных сетях.

— В воскресенье мы ждем вас в гости. Будет рады открыть для большой компании друзей двери приюта. Ждем вас к 11. Приезжайте! Хвосты засиделись, им очень нужен выгул! А многие уже начали скидывать шубу и им нужна новая прическа (расчески выдаем), — говорится в тексте приглашения.

Также на стене кошачьего домика, возле входа в приют, будет организована небольшая фото-сушка. Там можно приобрести милую карточку с одним из воспитанников ПИФ за сумму, которую захочет сам посетитель приюта. Все вырученные с фото-сушки деньги будут отданы на покупку еды для животных.

Если нет возможности посетить приют в это воскресенье, то есть другой вариант. ПИФ всегда нуждается в корме для собак, медикаментах и финансах. Гуманитарную помощь всегда можно принести в приют. А поддержать приют материально можно, сделав перевод на один из реквизитов:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга

WEB-Money:U264359439215 Гривна (UAH)?E835235950990 Евро (EUR),R509399475348 Российский рубль (RUB),Z258895404152 Американский доллар (USD)

Яндекс Кошелек 410012979663160

PayPal: vv_olga@mail.ru|

QIWI: +380991199880

Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20

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