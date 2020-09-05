В масштабном пожаре на востоке ДНР было уничтожено 90 га леса

Из-за специфических погодных условий пожары в Республике происходят чаще Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В природной зоне на востоке Республики произошел масштабный пожар, в котором было уничтожено 90 га леса. Около сотни человек занимались тушением огня. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций ДНР.

— Пожаром уничтожено: Торезское лесничество: лиственный лес на площади 5 га верховой и 45 га низовой; Снежнянское лесничество: хвойный лес на площади 5 га верховой и 35 га низовой. Всего уничтожено 90 га леса, их них 10 га верховой и 80 га низовой, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в МЧС ДНР добавили, что в тушении огня участвовали пожарные из Шахтерска, Тореза и служб взаимодействия. Что стало причиной пожара в ведомстве не уточняют. Но вместо этого добавили, что это уже не первое ЧП подобного масштаба за последнее время. Из-за жары и сильного ветра всего за один день пожарные ликвидировали 153 пожара, из них 78 – были связаны с возгоранием сухой растительности.

— МЧС ДНР напоминает, что в период действия особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня, разведение костров, курение в полях, сжигание стерни и пожнивных остатков, а также использование неисправной уборочной техники или техники, необорудованной необходимым количеством первичных средств пожаротушения, — отметили в ведомстве.

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