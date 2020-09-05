От коронавируса в ДНР за сутки скончались два пожилых человека

Также в ведомстве добавили, что коронавирус был выявлен у 126 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки медики выявили коронавирус в ДНР еще у 23 человек. Кроме того, было зафиксировано два летальных случая. А еще 63 пациента были выписаны из больниц с дважды отрицательным тестом на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 4 сентября, выявлено 23 случая заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 63. Кроме того, зарегистрировано 2 летальных случая – мужчина в возрасте 78 лет и женщина в возрасте 87 лет, — говорится в сообщении.

Таким образом, всего с начала пандемии коронавирус в ДНР был выявлен у 2670 человек, из них лечение продолжают 1204 пациента, выписаны 1318 человек, летальных случаев – 148.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в ведомстве.

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