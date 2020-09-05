На День освобождения Донбасса 2020 в центре Донецка перекроют движение транспорта

На указанных участках запрещено движение всех видов транспорта Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

8 сентября с 15.00 движение транспорта в центральной части Донецка будет ограничено аж до окончания праздничных мероприятий по случаю Дня освобождения Донбасса 2020. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— В связи с проведением мероприятий и концерта по случаю празднования Дня освобождения Донбасса, с 15.00 до окончания мероприятий будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе ведомства добавили, что движение будет перекрыто на нескольких участках. Главную дорожно-транспортную артерию города улицу Артема перекроют от проспекта Богдана Хмельницкого и до улицы 25-летия РККА. По улице Постышева закроют движение от Театрального проспекта до улицы 25-летия РККА. По бульвару Пушкина – от площади имени Захарченко до проспекта Комсомольского. Соответственно движение транспорта будет частично перекрыто на бульваре Шевченко и проспектах Маяковский, Комсомольский, Гринкевича, Гурова и Театральный.

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