Погода в Луганске на день: 5 сентября будет облачно и до 30 градусов тепла

Сильный ветер, жаркая погода и безответственность людей спровоцировали массовые пожары на территории Республики. Фото: МЧС ЛНР

5 сентября на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями. Утром и днем пройдет местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 18-20 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 17-19 градусов тепла ночью до плюс 26-28 градусов днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 5 сентября – 05:15, время захода – 19:26. Продолжительность светового дня составит 14 часов 11 минут.

6-7 сентября ожидается теплая погода без существенных осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города в Луганске 2020: что, где и когда пройдет

День города в Луганске 2020 будут отмечать три дня (подробнее)