В Донбассе украинские радикалы организовали четыре склада с оружием для дальнейшей переправки на Украину

Командующий ООС Кравченко получил дисциплинарное взыскание за «слабый контроль». Фото: Пресс-центр штаба ООС

Разведка ДНР установила местоположение на подконтрольной Киеву территории Донбасса перевалочных складов украинских радикалов. Через них шла контрабанда оружия и боеприпасов. Адреса четырех баз сегодня озвучил заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин.

- Склады с похищенным оружием и боеприпасами находятся под вооруженной охраной «Правого сектора» и «Азова» (запрещенные в РФ организации) и расположены в селе Юрьевка Мангушского района в бывшем детском оздоровительном лагере «Алые паруса», в Новгородовке на территории машиностроительного завода, в Авдеевке по адресам: улица Молодежная, 15 и Соборная, 249, – сказал Басурин.

Он отметил, что в зоне ОСС задержали 11 украинских военных, причастных к контрабанде. Кроме того, украинские спецслужбы установили, что для хранения оружия и боеприпасов были организованы тайники под Киевом, Харьковом и Житомиром.

Очевидно, так украинские радикалы «готовятся» к выборам в местные органы власти, которые пройдут 25 октября.

Кстати, командующий ООС генерал Владимир Кравченко получил за «слабый контроль» дисциплинарное взыскание. А усиление проверок на пунктах пропуска на границах зоны ООС и в глубине страны связаны отнюдь не с борьбой с коронавирусом.

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