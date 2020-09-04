В вузах ЛНР проводят дополнительный набор на бюджетные места

Сергей Цемкало сообщил об итогах вступительной кампании и оптимизации в системе высшего образования. Фото: lug-info.com

Дополнительный набор в вузы Республики на бюджетные места позволит не прошедшим по конкурсу абитуриентам проверить свои силы в других специальностях. Набор продлится с 1 по 15 сентября. Об этом на совещании с председателем Правительства ЛНР Сергеем Козловым сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

- В этом году мы набрали более 9 тысяч студентов. Общее количество студентов у нас в Республике на 1 сентября составляет более 36 тысяч, - сказал Цемкало.

Он отметил, что проведение оптимизации позволило повысить конкурс при поступлении в вузы, а также сформировать их новые структуры.

- Конкурс на все специальности в Республике был практически два человека на одно место. Были отдельные специальности, на которые конкурс достигал и 10, и 20 абитуриентов на одно место, - добавил министр. - Все образовательные учреждения высшего образования вошли в новый учебный год с новыми структурами, подходами и взглядами на подготовку специалистов.

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