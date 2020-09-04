Украинским военным в Донбассе приказали голосовать за партию Зеленского «Слуга народа»

В 2019 году в зоне ООС солдаты и офицеры проигнорировали приказ голосовать за Петра Порошенко. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак отправил указание командованию операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе обеспечить на выборах в местные органы власти голосование за кандидатов от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко, ссылаясь на данные разведки.

- С целью обеспечения высокого процента голосования за кандидатов от партии «Слуга народа» командиры частей должны организовать взаимодействие с представителями избирательных комиссий в местах постоянной дислокации частей для включения личного состава в списки избирателей и голосования от их имени за кандидатов от правящей партии, - сказал Лещенко.

Сейчас в зоне ООС собирают паспорта военнослужащих и отправляют их в пункты постоянной дислокации для включения в списки избирателей.

Впрочем, как показывает опыт президентской кампании 2019 года, украинские военные не особо прислушиваются к приказам своих начальников. В зоне ООС солдаты и офицеры голосовали за Владимира Зеленского и Юрия Бойко, которые обещали мир. И совершенно проигнорировали приказ голосовать за Петра Порошенко.

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