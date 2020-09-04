Стало известно, где в Донецке перекроют движение транспорта 8 сентября

В Донецке 8 сентября с 15 часов закроют проезд по центру даже для общественного транспорта Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Движение транспорта в центре Донецка будет ограничено 8 сентября в связи с празднованием Дня освобождения Донбасса. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД ДНР.

- С 15:00 до окончания мероприятий будет ограничено движение всех видов транспорта, в том числе муниципального общественного транспорта, — отметили в МВД.

Ограничения коснутся следующих участков дорог:

— ул. Артема — от пр. Богдана Хмельницкого до пр. 25-летия РККА;

— ул. Постышева — от пр. 25-летия РККА до пр. Театральный;

— бул. Пушкина – от бул. Шевченко до пр. Комсомольский;

— пр. Маяковского – от ул. Артема до ул. Постышева;

— пр. Комсомольский – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

— пр. Гринкевича – от ул. Университетская до ул. Артема;

— пр. Гурова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

— пр. Театральный — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

— бул. Шевченко — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев.

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения заранее продумать альтернативный маршрут движения в объезд центральной части города.

Напомним, что День освобождения Донбасса отмечается ежегодно 8 сентября. В этот день в 1943 году был освобожден город Сталино (ныне Донецк). В этом году центром праздничных мероприятий станет площадь Ленина. В 19:00 начнется концерт популярного российского артиста Григория Лепса.

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