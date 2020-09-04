Поджигать стерню в ДНР стали в шесть раз чаще

Спасатели ДНР круглые сутки ведут борьбу с пожарами на полях. Фото: МЧС ДНР

Республика снова в огне. Только не от обстрелов ВСУ. Пожары устраивают сами жители. И это в страшную жару, при сильном ветре. Только в минувшие сутки в ДНР произошло 178 пожаров. Из них 84 – загорание сухой растительности. Также горят леса и мусорные свалки.

В МЧС ДНР отмечают, что количество пожаров, вызванных поджогом сухой растительности и, в частности, пожнивных остатков на полях существенно возросло. Только с июля произошло 65 возгораний стерни на площади более 600 га. Основными причинами стали нарушение правил пожарной безопасности при работах в полях и сжигание стерни. В сравнении с прошлым годом количество загораний возросло в 6 раз!

В спасательном ведомстве предупредили, что виновные несут административную или уголовную ответственность. За пожар, устроенный в лесу и иных насаждениях, в результате неосторожного обращения с огнем могут оштрафовать на сумму от 100 до 250 тысяч рублей. Или посадить на срок до четырех лет. А за умышленный поджог «светит» и 10 лет тюрьмы.

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