Глава ЛНР поздравил жителей с Днем освобождения Ворошиловградской области от немецко-фашистских захватчиков

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил луганчан. Фото: glava-lnr.info

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Республики с 77-й годовщиной освобождения Ворошиловградской области от немецко-фашистских захватчиков.

- Луганщина находилась под вражеской оккупацией почти год. За это время от фашистской агрессии погибло около 100 тысяч наших соотечественников, более 70 тысяч были угнаны на принудительные работы в Германию. Высокой ценой досталась победа, но борьба нашего народа за свободу стала настоящим примером мужества и отваги для будущих поколений, - заявил Леонид Пасечник.

Он отметил, что великий подвиг отцов, дедов и прадедов – это гордость, святыня, которая придает силы в борьбе с украинским фашизмом.

- Сегодня, как и они в те далекие годы, мы стоим крепким форпостом на защите Русского мира от коричневой чумы. И я уверен – обязательно одержим победу и докажем, что достойны памяти героических предков. Низкий поклон ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за героизм и самоотверженность. Вечная слава погибшим! Мира, благополучия и добра! – сказал Глава ЛНР.

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