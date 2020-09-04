В Дебальцево два вуза открыли учебные центры для заочников

Денис Пушилин принял участие в церемонии открытия центров. Фото: denis-pushilin.ru

3 сентября в Дебальцево открылись учебные консультационные центры Донецкого национального университета экономики и торговли и Горловского института иностранных языков. Они предназначены для студентов-заочников, обучающихся в этих вузах.

- Мы должны использовать любые возможности для оптимизации процесса обучения. Здесь студенты заочной формы обучения смогут, не открываясь от рабочих мест, получать образование. Это интересный эксперимент, и если будет положительный результат, то мы будем брать его на вооружение и в других городах Республики, – отметил Глава ДНР Денис Пушилин, который принял участие в церемонии открытия центров.

Преподаватели вузов будут приезжать в учебные консультационные центры для проведения лекций, семинаров, приема зачетов, экзаменов, дипломных работ. В центрах можно будет получить высшее образование по разным направлениям подготовки, а также пройти курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов. По окончании учебы будут выдаваться соответствующие дипломы ДонНУЭТ и Горловского иняза.

Также министр образования и науки Михаил Кушаков сообщил, что с 1 сентября объявлен дополнительный набор в учреждения ВПО и продолжается набор в учреждения среднего профессионального образования.

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