В Донецке открыли сбор денег 9-летнему Илье Ламбринову

На повторную операцию необходимо собрать 65 тысяч рублей. Фото: «Время добрых»
В Донецке открыли сбор денег на повторную операцию девятилетнему горожанину, у которого диагностирован ДЦП. Илья Ламбринов нуждается в повторной операции, стоимость которой – 65 тысяч рублей. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Время добрых»
- Кто возьмёт в семью ребёнка инвалида, который даже ходить сам не может? В Илюшу не верил никто. Только мы и вы - неравнодушные люди, которые распространяли наши публикации о нем и помогали искать ему маму. Чудо произошло - Илюшка уже год в семье! Ангелом хранителем для маленького одинокого тяжелобольного мальчика стала приёмная мама, - рассказали волонтеры.
Представитель благотворительного фонда говорят, что женщина буквально вырвала мальчика из системы, в которой он жил семь лет.
- Год назад Илюше провели операцию по методу Ульзибата, которая дала ему возможность не отличаться от здоровых деток. После проведённой операции Илья прошёл несколько курсов реабилитации. От его успехов дух захватывает – до чего же у мальчишки сила воли и желание быть как все!
Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:
+380714361061
+380713524822
Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh
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