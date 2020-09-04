В Донецке прекращен сбор денег трехлетней Радамире Баша

В Донецке завершен сбор денег трехлетней Радамире Баша. Фото: «Время добрых»

Волонтеры донецкого благотворительного фонда «Время добрых» сообщили о закрытии сбора денег на лечение трехлетней Радамиры Баша.

- Волшебники, улыбнитесь! Доброта снова победила! Благодаря вашей поддержке сбор для Радачки закрытю. Ура! И как после такой прекрасной новости не верить в чудеса? – написали на своей официальной странице волонтеры.

Представители «Времени добрых» рассказали, что ребенок приступает ко второму этапу лечения.

- Сейчас в вашей помощи очень нуждается другой малыш - подопечный нашего Фонда Лёшенька Алексашенко. Малышу три года и у него рак. Мы верим, что история Лёши найдет отклик в ваших сердцах и чудо для малыша произойдет! – обратились к неравнодушным в благотворительном фонде.

Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:

+380714361061

+380713524822

Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh

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