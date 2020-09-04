Коронавирус в ДНР: В Республике за сутки вылечились от COVID-19 трое жителей

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР в минувшие сутки заболел 21 житель. За это время троих жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Выявлен 21 случай заболевания COVID-19. Коронавирусная инфекция обнаружена у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 2647. На лечении сейчас находятся 1245 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 1256 человек. Из них трое – в минувшие сутки.

В ДНР от опасной инфекции умерли 146 человек.

Тем временем, коронавирусная инфекция была выявлена у 126 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

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