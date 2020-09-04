Коронавирус в ЛНР: В минувшие сутки 21 житель Республики заболел COVID-19

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

Коронавирусом в ЛНР в минувшие сутки заболел 21 житель. Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 725 случаев заражения опасной инфекцией. Еще один житель умер от COVID-19. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего по состоянию на 09:00 4 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 725, - говорится в сообщении.

622 человека полностью излечились от опасной инфекции и были выписаны из больниц - с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус. Из них пятеро – в минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрирован один летальный исход. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 19 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась. Но при этом медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций.

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