Сегодня открыли на один день пункт пропуска под Донецком

КПВВ «Еленовка» открывают два раза в неделю для нескольких сотен жителей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 4 сентября, снова открылся республиканский КПВВ «Еленовка», расположенный на трассе Донецк-Мариуполь. В Межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавируса сообщили, что пункт пропуска будет работать на въезд и выезд с 9:00 до 18:00.

В штабе напомнили правила пересечения КПВВ. Для въезда в Республику необходимо получить разрешение в их штабе, а для выезда достаточно иметь украинскую прописку. Разрешение штаба не нужно.

Напомним, движение через пропускной пункт в Еленовке открывают дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Обычно линию разграничения пересекают в обе стороны не более 400 человек. Все они попадают под режим 14-дневной обсервации в больнице и самоизоляции.

Впрочем, большинство жителей ДНР сейчас едут на Украину через Россию. Это утомительная по времени и более затратная дорога. Но пользуются ею ежедневно тысячи и тысячи.

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