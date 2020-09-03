Погода в Луганске на день: 4 сентября будет переменная облачность и жара

По предварительному прогнозу погода 5 сентября будет иметь неустойчивый характер Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Погода в Луганской Народной Республике 4 сентября будет с переменной облачность, без осадков и с очень высокой температурой воздуха днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21.00 3 сентября до 21.00 4 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 27-32 градуса тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 15-17 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов ночью и 30-32 градуса выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 17-19 градусов тепла ночью до плюс 31-32 градуса днем.

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