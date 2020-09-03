Погода в Донецке на день: 4 сентября с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками, без осадков

За последние 130 лет 4 сентября в Донецке максимальная температура воздуха достигала 30 градусов тепла, а минимальная 4 градуса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С 21.00 3 сентября до 21.00 4 сентября на территории Донецкой Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков. Небо будет скрыто за облаками с утра и до самого вечера.

По прогнозам синоптиков температура воздуха в этот день будет колебаться от 22 градусов тепла ночью до 28 градусов днем. Утром и днем возможны порывы ветра до 13 метров в секунду. Дуть он будет в восточном направлении.

Народный прогноз погоды. 4 сентября почитается память святого Агафоника. В старину было поверье, по которому определяли погоду на следующий день. Если 4 сентября были редкие облака, то утром 5 сентября будет ясным и холодным.

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