Стала известна программа мероприятий на День освобождения Донбасса 2020

Главными событиями на День освобождения Донбасса являются два массовых митинга у монумента «Твоим освободителям Донбасс» и у «Саур-Могилы», а также концерт с участием Григория Лепса. Фото: Молодежный парламент

Республиканские массовые мероприятия на День освобождения Донбасса пройдут с 7 по 8 сентября. В Донецке преимущественно запланировано провести митинги и возложение цветов к памятникам героев Ватутину, Гурову, Гринкевичу и Толбухину.

Традиционно в 8 сентября у мемориального комплекса Саур-Могила пройдет митинг, посвященный годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Министерство транспорта Республики распорядилось организовать бесплатный проезд жителей к месту проведения мероприятия. Бесплатные перевозки к пункту назначения будут осуществляться из 11 городов.

Также в программу мероприятий входит открытие нового памятника в парке Ленинского комсомола (7 августа), выставка картин молодых художников (8 сентября) и театрализованное представление (8 сентября).

Кульминацией дня станет большой концерт в центре Донецка на площади Ленина. На нем выступит приглашенный певец из Российской Федерации Григорий Лепс.

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