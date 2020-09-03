Авария на 50-летия СССР в Донецке: В ДТП погиб водитель и пострадали шесть пассажиров

Авария произошла возле бизнес-центра «Центавр Плаза» около 12 часов дня Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

3 августа в центре Донецка возле стадиона «Донбасс Арена» произошло ДТП. Автобус «ПАЗ» двигался по 23 маршруту по улице 50-летия СССР мимо бизнес-центра «Центавр Плаза». Тогда водителю стало плохо и автомобиль выбросило на пешеходную зону. «ПАЗ» врезался в столб. Водитель погиб на месте, шесть пассажиров пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспеции ДНР.

— Водителю стало плохо, у него оторвался тромб, и он практически сразу скончался. Сотрудники скорой оказали помощь шесть пострадавшим, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что на месте аварии работает следственная группа. Дополнительные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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