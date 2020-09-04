Поджог травы киевскими силовиками привел к взрывам на позициях ВСУ

Киевские силовики пытались устроить поджог позиций Народной милиции ЛНР с помощью сигнальных ракет и сухой травы. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Киевские силовики пытались поджечь траву вблизи позиций защитников ЛНР с помощью сигнальных ракет. Но их действия возымели обратный эффект. По стечению обстоятельств в подразделениях ВСУ в Новотошковском и Станицы Луганской произошла серия взрывов. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

— Нашими наблюдателями на подконтрольной Украине территории в районе населенного пункта Станица Луганская зафиксировано 39 взрывов в зоне ответственности 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 23 взрыва в зоне ответственности 14-й бригады в районе населенного пункта Новотошковское, — говорится в сообщении.

Кроме того, в отчете Мазейкина сказано, что финансисты в одной из бригад ВСУ занимались махинациями со счетами дезертиров, пока их подопечные разбирали постройки жителей Донбасса на стройматериалы для блиндажей.

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