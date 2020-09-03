Житель Донбасса получил два года тюрьмы за разбитый на КПП знак «Украина»

Знак «Украина» стоял возле пункта пропуска Станица Луганская. Фото: НПУ

52-летний житель подконтрольной Киеву территории Луганщины осужден на 2 года лишения за разрушение в июле знака «Украина» вблизи КПВВ «Станица Луганская».

- Досудебным расследованием установлено, что ранее судимый за хулиганство 52-летний мужчина умышленно разрушил знак «Украина», который находился у контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская». Злоумышленник был пьян и проявил явное неуважение к обществу, – рассказали в украинской прокуратуре.

По поводу «явного неуважения к обществу» - вопрос спорный. Возможно, общественность Луганщины считает, что не к месту поставили знак «Украина» возле линии разграничения.

Все, что осталось от знака. Фото: НПУ

Мужчину судили за совершение хулиганских действий (ч. 3 ст. 296 УК Украины). Учитывая, что «станичник» был ранее судим, ему должны были «впаять» срок от двух до пяти лет. Дали по минимуму.

Впрочем, осужденный еще может подать апелляцию.

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