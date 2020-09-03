На День освобождения Донбасса жителей будут бесплатно подвозить к Саур-Могиле

График отправлений автобусов с бесплатным проездом до Саур-Могилы можно посмотреть на официальном сайте Минтранса ДНР Фото: Александр КОЦ

На День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 8 сентября министерства транспорта ДНР обеспечит бесплатный подвоз жителей к мемориальному комплексу Саур-Могила, где в этот день будут проводиться мероприятия, посвященные памятной дате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Согласно поручению Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, для осуществления доставки жителей и гостей Республики к месту проведения торжественных праздничных мероприятий на «Саур-Могиле» Министерством транспорта 8 сентября организованы специальные автобусные рейсы из городов ДНР к мемориальному комплексу, — говорится в сообщении.

Автобусы до Саур-Могилы будут выдвигаться из 11 городов Республики, а именно: Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Харцызск, Горловка, Енакиево, Амвросиевка, Снежное, Старобешево, Торез и Шахтерск. Доставка людей в обе стороны будет осуществляться бесплатно.

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