Никонорова опровергла заявление Киева о разведении сил и средств в Донбассе

Добавим, что на сайте президента Украины появилось сообщение о том, что Контактная группа якобы договорилась о разведении сил на четырех участках, а также разминировании 19 точек Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова опровергла заявление Киева о согласовании в ходе переговоров документа о разведении сил и средств в Донбассе, а также разминировании новых участков. Об этом она заявила 3 августа.

— Офис президента Украины продемонстрировал вчера просто ошеломительный уровень лицемерия и полной оторванности от реально существующей действительности. Иначе мы не можем охарактеризовать то заявление, которое было опубликовано данным ведомством после заседания Контактной группы. В очередной раз повторяем: никакого согласования проектов документов, касающихся противоминной деятельности и разведения сил и средств, на прошедшем заседании Контактной группы достигнуто не было, — отметила Никонорова.

Также глава МИД добавила, что по данным проектам действительно есть некие договоренности, но они окончательно не согласованы и тем более не подписаны на официальной бумаге. И этого не произойдет, пока украинские власти не начнут всерьез относится к своим обязанностям в Минских соглашениях.

— Вместо того, чтобы наконец-то услышать вторую сторону конфликта и начать взаимодействовать с нами в рамках резонного и целесообразного призыва пересмотреть противоречащие Комплексу мер акты Верховной Рады, представители Киева почему-то воспринимают заседания Контактной группы как площадку для бесконечных провокаций, фейков и искажения реальности. Мы призываем украинскую сторону осознать, что главный документ Минского пакета, а именно Комплекс мер, имеет такое название ровно потому, что урегулирование конфликта возможно только при комплексном подходе, — добавила Наталья Никонорова.

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