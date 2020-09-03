Коронавирус в ЛНР: Зарегистрирован еще один летальный случай от COVID-19

От COVID-19 в ЛНР скончались уже 18 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки медики выявили коронавирус в ЛНР у 12 человек, а также был зарегистрирован еще один летальный случай от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

— Всего по состоянию на 9:00 3 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 704, — говорится в сообщении. — Зарегистрирован один летальный случай.

Напомним, что ранее Минздрав ЛНР заявлял о стабилизации ситуации с коронавирусом. Действительно, некоторое время в Республике число зараженных с начала пандемии не менялось. На фоне улучшения эпидситуации даже приступили к смягчению ограничительных мер. Но теперь медики снова начали фиксировать новые случаи заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 3 сентября 2020 года: Борьбу с Covid-19 продолжают 1227 пациентов

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 3 сентября 2020 года (подробнее)