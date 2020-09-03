Руководитель офиса Красного Креста в Донецке Сирил Жорена: Проект восстановления детского сада в Докучаевске был одним из самых крупных

Детский сад №2 не работал несколько лет. Фото: МККК

Поврежденный в 2015 году детский сад №2 в Докучаевске снова отрыл свои двери. Спустя несколько лет, благодаря усилиям и поддержке Международного Комитета Красного Креста, в здании был проведен капитальный ремонт.

В отремонтированный детский сад пошли больше 40 детей.

- Помимо этого у нас в планах до конца года обустроить игровую площадку для учащихся детского сада, - сказали в Международном Комитете.

Руководитель офиса МККК в Донецке Сирил Жорена на открытии сада отметил, что восстановление объектов социально значимой инфраструктуры, особенно тех, которые серьезно пострадали в результате конфликта - одно из приоритетных направлений гуманитарной деятельности организации.

- Проект восстановления детского сада в Докучаевске был одним из самых крупных инженерных проектов МККК в регионе, его реализация заняла несколько лет, - говорит Жорена. - Мы рады, что благодаря совместным усилиям, этот проект полностью завершен и сегодня детский сад распахнул свои двери для воспитанников.

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