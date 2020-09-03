Что за гарь каждый вечер появляется в Донецке?

Запах гари отметили жители различных районов Донецка. Фото: Евгении Ка

Дончане жалуются в соцсетях, что с первых чисел сентября спать невозможно, как только темнеет, город окутывают клубы зловонной гари. Причем жалобы поступают от жителей самых различных районов.

- Только потемнело, в квартире дышать трудно - вся пропиталась удушливым дымом, кашель, уснуть не получается, плюс артериальное давление подскочило из-за всего этого, - жалуется Галина Карачинцева, житель Ворошиловского района. - К утру в квартире гарь от сжигаемого мусора так и не выветрилась! Если сегодня вечером вновь ситуация повторится, придётся нам с мужем делать капитальный досмотр ближайших подозрительных территорий.

Дончане говорят, что запах был ощутим в Пролетарском, Буденновском, Калининском, Ворошиловском районах. Причем запах этот едкий и химический, а не просто от горения веток и листьев.

- За последние дни в городе ежесуточно происходит свыше 20 пожаров на открытой местности. Кроме того, третьи сутки горят отстойники в районе очистных, - прокомментировал ситуацию глава Донецка Алексей Кулемзин. - МЧС работает круглосуточно по тушению пожаров. Хочется призвать всех дончан быть осторожнее с огнем. Жара только способствует распространению пожаров.

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