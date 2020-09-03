Украинская армия заминировала дорогу у Счастья

Киевские силовики подвергают опасности мирных жителей. Фото: штаб "ООС"

Вооруженные формирования Украины разместили 36 противотанковых мин на дороге у Счастья. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Используя перемирие, вооруженные формирования продолжают осуществлять беспорядочное минирование территории, - говорит Осадчий. - По данным ОБСЕ, отмечено размещение 36 противотанковых мин, установленных поперек дороги местного значения вблизи населенного пункта Счастье.

Представитель оборонного ведомства Республики, что такие действия киевских силовиков представляют угрозу для безопасности мирных граждан и международных наблюдателей.

- Мы призываем руководство миссии ОБСЕ добиться от украинской стороны выполнения требований подписанных ими договоренностей, - обратился Яков Осадчий к международным наблюдателям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Задыхаемся, никому дела нет!»: Дончане жалуются, что вечером город укутан химической гарью

Глава города и МЧС сообщили, что в Донецке горели очистные сооружения (подробности)