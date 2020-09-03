Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 1227 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР выявили еще у 31 жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Согласно исследованиям, проведенным 2 сентября, выявлен 31 случай заболевания, - говорится в сообщении.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 10 человек.

- Кроме того, зарегистрировано три летальных случая – мужчины в возрасте 78, 71 и 58 лет, - рассказали в Минздраве Республики.

За все время, по данным на 10.00 2 сентября, коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республики была выявлена у 2626 жителей. Из этого числа 1253 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 146 летальных случаев. Лечение продолжают 1227 пациентов.

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