Коронавирус в ЛНР: За все время зарегистрировано 704 случая заражения

Новых случаев заражения коронавирусом в ЛНР не было выявлено Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным министерства здравоохранения Луганской Народной Республики, за сутки новых случаев заражения коронавирусом в ЛНР не было выявлено.

- Всего по состоянию на 09.00 3 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 704, - говорится в сообщении.

В здравоохранительном ведомстве Республики рассказали, что выписано с дважды отрицательным тестом на Covid-19 – 617 человек.

Лечение продолжают 69 пациентов.

- За сутки зарегистрировали один летальный случай от коронавируса, - сказали в Минздраве ЛНР. - Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 18 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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