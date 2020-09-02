В Донбассе определят четыре новых участка разведения войск

Жители "красной зоны" ждут мира. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Участники подгруппы по безопасности в ближайшее время определят четыре новых участка разведения войск в Донбассе. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

При этом Украинские боевики в нарушение дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня расширяют траншеи и оборудуют блиндажи в жилом районе населенного пункта Крымское.

Кроме того, сотрудники МГБ ЛНР выявили у Луганского аэропорта тайник украинских боевиков, из которого изъяли два зенитных ракетных комплекса «Игла» и два ручных противотанковых гранатомета.

Вместе с тем в Республике начался учебный год и за парты сели школьники, которые родились накануне войны.

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