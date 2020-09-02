Погода в Луганске на день: 3 сентября луганчан ждет настоящая летняя жара

Фото: Евгении Ка

В Донбассе лето в сентябре не оканчивается! Температура воздуха в ЛНР 3 сентября будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 38 градусов жары днем.

- С 21.00 2 сентября до 21.00 3 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер юго-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 33-38 градусов жары, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов выше нуля, днем – 36-38 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 34-36 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 17-19 градусов тепла ночью до плюс 36-38 градусов днем.

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