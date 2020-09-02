Шахта "Комсомолец Донбасса" с 15 сентября возобновит угледобычу

Трудовой коллектив шахты насчитывает свыше 3300 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственное предприятие «Шахта «Комсомолец Донбасса» с 15 сентября возобновит добычу угля, которая была приостановлена в связи с пожаром.

- ГП «Шахта «Комсомолец Донбасса» 15 сентября сможет возобновить угледобычу после серьезной аварии, произошедшей на предприятии 16 августа текущего года. Ход восстановительных работ находится на личном контроле Главы ДНР Дениса Пушилина, — сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики.

За полмесяца был восстановлен мостовой кран башенного копра главного ствола, выполнен ремонт и наладка лифта для оперативной доставки людей на высотные отметки здания копра, закуплена необходимая кабельная продукция и оборудование для восстановления работы многоканатной угольной подъемной установки №2.

На ремонте и восстановлении производственной инфраструктуры задействовано 1390 сотрудников предприятия.

Ранее на шахте «Комсомолец Донбасса» 16 августа произошло возгорание кабелей в башенном копре главного ствола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он всегда оставался верным сыном своей земли»: В Донецке почтили память Иосифа Кобзона

Жители Республики несут цветы к скульптуре мэтра (подробности)