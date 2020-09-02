Депутат Госдумы РФ: "ДНР и ЛНР по сути часть России"

Свой выбор дончане сделали еще в 2014 году. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Луганская и Донецкая Народные Республики по сути фактически являются частью России, заявил депутат Госдумы.

- Я считаю, что Донецкая и Луганская Народные Республики, пока пусть и не юридически, но по сути, фактически, являются особыми субъектами России. Ведь это выбор более чем трех с половиной миллионов человек, жителей Донбасса - русских, тех, кто считает русский язык родным, а Россию своей Родиной, - заявил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, координатор Интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко.

Депутат рассказал, что часто бывает на луганской и донецкой земле и видит, что они сегодня "мало чем отличаются от субъектов России".

- Мы не имеем морального права предать их, доверившихся нашей общей Родине – России. В конце концов, самое главное признание — признание Россией, - добавил он.

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