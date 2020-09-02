Комбайн подорвался на мине на подконтрольной Киеву территории

Фото: штаб "ООС"

Комбайн подорвался на мине в районе подконтрольного Киеву села Чермалык под Волновахой, комбайнер получил ранения. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Сегодня на подконтрольной Киеву территории в районе населенного пункта Чермалык нашими наблюдателями был зафиксирован подрыв сельскохозяйственного комбайна. По уточненным данным, легкие ранения получил водитель комбайна, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках координационного механизма, украинская сторона в СЦКК была оперативно уведомлена о данном факте.

27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. В целом, по свидетельствам мирных граждан, воцарилась хрупкая тишина впервые за несколько лет. До этого было объявлено порядка 30 перемирий и все они рано или поздно нарушались.

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