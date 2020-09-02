Луганский медуниверситет объявил дополнительный набор на "Педиатрию" и "Фармацию"

Открыт дополнительный набор на фармацевтическое и педиатрическое направления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Луганский государственный медицинский университет (ЛГМУ) имени Святителя Луки объявил дополнительный набор по специальностям "Педиатрия" и "Фармация", который продлится до 15 сентября.

- В соответствии с приказом Министерства образования и науки ЛНР, а также по согласованию с Министерством здравоохранения ЛНР мы по просьбам наших абитуриентов и по потребностям здравоохранения Луганской Народной Республики открываем дополнительный набор до 15 сентября, - сообщил ректор Луганского государственного медицинского университета (ЛГМУ) имени Святителя Луки Александр Торба.

При этом такие направления как "Лечебное дело" и "Стоматология" в вузе заполнены полностью: и бюджетные, и контрактные места.

- Очень многие жители ЛНР, а также абитуриенты из Российской Федерации проявляют интерес к заочной форме обучения, но не могли поступить в силу болезни либо эпидемических препятствий, потому что есть ограничительные моменты по коронавирусной инфекции, - пояснил он. - Для таких абитуриентов мы и открываем дополнительный набор на фармацевтическое и педиатрическое направления. Приглашаем всех желающих сдать экзамены и попробовать свои силы в поступлении на эти направления.

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