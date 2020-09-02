В ДНР 35 новых случаев заражения коронавирусом

Республика начала учебный год, пусть и с некоторыми мерами профилактики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медработники ДНР за минувшие сутки обнаружили коронавирусную инфекцию у 35 человек.

- Согласно исследованиям, проведенным 1 сентября, выявлено 35 случаев заболевания, из них один случай выявлен у прибывшего из Украины, – сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

В ведомстве отметили, что за отчетный период с дважды отрицательными тестами выписаны семь человек. Также за последние сутки зарегистрированы два летальных случая.

Такой уровень заболеваемости коронавирусом в целом держится в Республике в последнее время.

По-прежнему остается закрытой граница с Украиной, а пропуск на территорию ДНР осуществляется через штаб "Здоровое движение".

Как ранее сообщалось, в школах Республики также приняли все необходимые противоэпидемиологические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Вчера 143 тысяч школьников сегодня сели за парты, из них – 14 тысяч первоклашек.

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