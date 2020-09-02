В районе линии разграничения под Волновахой подорвался комбайн

Фото: Натальи Чумаковой

Наблюдатели представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сегодня утром сообщили о подрыве комбайна на подконтрольной Украине территории в районе села Чермалык под Волновахой.

- В 06:15 севернее населенного пункта Чермалык зафиксирован подрыв комбайна на неустановленном взрывном устройстве, — сказано в сообщении.

15 и 30 августа в районе населенных пунктов Чермалык и Набережное на южном участке линии соприкосновения украинские силовики нарушили допмеры по контролю перемирия, используя беспилотники.

27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. В целом, по свидетельствам мирных граждан, воцарилась хрупкая тишина впервые за несколько лет. До этого было объявлено порядка 30 перемирий и все они рано или поздно нарушались.

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