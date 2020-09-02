«Полная гармония» ждет донецких театралов уже в это воскресенье на премьере в муздраме

Спектакль поставлен по пьесе французского драматурга Луи-Мишеля Кола «Обоюдное согласие». Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В первый день осени драмтеатр Донецка представил премьерный спектакль «Полная гармония». Пресс-показ состоялся на Сцене на Садовом.

Спектакль поставлен по пьесе французского драматурга Луи-Мишеля Кола «Обоюдное согласие» и это уже третья премьера 94-го театрального сезона.

Режиссер Игорь Рыбчинский, он же исполнитель главной роли, определил жанр постановки как историю одной мелодии.

- Выбирая материал для будущей премьеры, остановился на фразе в этой пьесе: «Я делаю это не для вас, не для себя, а для вашей дочери». Она меня зацепила буквально. Там про способность совершенно незнакомых людей жертвовать собой, не спрашивая лишнего, не осуждая, - рассказывает режиссер о выборе пьесы.

В целом это история о том, как важно вовремя вспомнить про Человечность. Тогда чудо не заставит себя ждать, тогда отступают даже смертельные диагнозы и воцаряется полная гармония.

Репетиционный процесс длился 1,5 месяца и спектакль был уже готов к показу в апреле, но ограничения из-за коронавируса помешали представить его на суд зрителя, поэтому актеры с особенным волнением ждут премьеру, которая состоится в это воскресенье, 6 сентября.

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