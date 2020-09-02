Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал повышение зарплат врачам

На встрече с Главой Республики студенты задавали вопросы в том числе о слухах по поводу срочной службы в ВС ДНР, комендантском часе и ограничительных мерах для недопущения распространения коронавируса. Фото: Пресс-служба сайта Главы ДНР

Повышение зарплат медикам ДНР проведут в три этапа. Главная цель правительства Республики – это после завершения плана выйти на показатели Ростовской области. Об этом 1 сентября рассказал Глава ДНР Денис Пушилин на встрече со студентами Донецкого медицинского университета, где ответил на их вопросы.

— Запланировано три этапа повышения, в результате которых мы должны выйти на уровень Ростовской области. В том числе это и повышение зарплаты работникам бюджетной сферы в среднем на 28% на каждом этапе, зарплаты госслужащим, которая будет в среднем повышаться на 18%, а также пенсий и социальных пособий, которые будут повышаться в среднем на 20%, — рассказал Денис Пушилин.

Кроме того, глава государства добавил, что первое повышение зарплат врачам назначено на 1 января 2021 года, второе – на июль, а третье – на 1 января 2022 года.

Но не только размер зарплат беспокоил будущих медиков. Студентов также интересовало, когда пройдет модернизация медучреждений.

— Сейчас идет ремонт, Программа развития запущена, в рамках ее выполнения ремонтируются кровли и прочее. Помимо оборудования, которое тоже сейчас поступает, требуется ремонт и внутренних помещений, и работа в этом направлении будет усиливаться, — ответил Денис Пушилин.

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