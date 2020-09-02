В ДНР вступил в силу Семейный кодекс

В Семейном кодексе ДНР – это основной правовой акт, который регулирует семейные отношения Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября вступил в силу Семейный кодекс ДНР, текст которого был одобрен еще на заседании Народного совета от 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Республики.

— Семейный кодекс ДНР регулирует отношения, которые складываются по вопросам семьи, детства, материнства, усыновления и удочерения, установления отцовства, алиментных обязательств, вступления в брак, признания брака недействительным и его расторжения. Кроме того, кодекс регламентирует всё многообразие имущественных отношений, которые существуют между супругами и бывшими супругами, раскрывает вопросы заключения и расторжения брачных договоров и контрактов, правовые основания для признания их недействительными,— говорится в сообщении.

С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.

Также 1 сентября в силу вступил еще ряд законов. Один из них «Об опеке и попечительстве». Он регулирует отношения с участием как несовершеннолетних, так и совершеннолетних физлиц, которые находятся под опекой (попечительством или нуждающихся в ее установлении). Он определяет права и обязанности сторон, а также устанавливает процедуру установления опеки.

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